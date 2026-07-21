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В СОУНБ состоится творческий вечер «Булгак на Волге»

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23 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» СОУНБ приглашённые гости, журналист Олег Булгак и писатель Дмитрий Коваленин, сойдутся в открытом диалоге на тему культуры, поучаствовать в котором сможет любой желающий.

Галерея «Новое пространство» станет площадкой для философской дискуссии двух мастеров слова
23 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится творческий вечер «Булгак на Волге». Приглашённые гости, журналист Олег Булгак и писатель Дмитрий Коваленин, сойдутся в открытом диалоге на тему культуры, поучаствовать в котором сможет любой желающий.
Олег Булгак – журналист, ведущий телевизионных и радиопрограмм, бард и профессиональный чтец аудиокниг. Его собеседником выступит прозаик, поэт, переводчик и востоковед Дмитрий Коваленин, благодаря которому русскоязычный читатель смог познакомиться с творчеством японского писателя Харуки Мураками. Именно Дмитрий впервые перевёл его романы «Охота на овец», «Дэнс, Дэнс, Дэнс» и «1Q84».
Во время творческого вечера гости проведут культурную дискуссию в формате вольного и открытого диалога о философии, филологии и публицистике. Любой из посетителей «Нового пространства» получит возможность не только понаблюдать за беседой двух мастеров слова, но и поучаствовать в ней. 

23 июля 2026 года в 18:00, галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).
Вход свободный!
12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

 

Теги: Мероприятия Самара

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