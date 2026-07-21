Дачникам:  временно скорректируют маршрут автобусов № 154

Работу сезонного дачного автобусного маршрута № 154 скорректируют на короткий срок. Напомним, эти автобусы по средам, пятницам и выходным дням курсируют от остановки «Улица Георгия Димитрова» (г. Самара) до СНТ «Исторический Вал» (Красноярский район Самарской области) и обратно. Небольшие изменения трассы следования будут связаны с дорожными работами, запланированными 22 июля на участке в садовом массиве «Водинский», в направлении движения к указанному садовому товариществу.

В связи с этим рейсы дачных автобусов № 154 сохранятся, но заезжать на территорию «Исторического Вала» они не смогут до окончания ремонта дороги. По поручению городского департамента транспорта компания-перевозчик провела с водительским составом дополнительный инструктаж о необходимости неукоснительно соблюдать временную схему движения.

Приносим дачникам извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к работам по приведению дороги в нормативное состояние для повышения безопасности движения личного и общественного транспорта. Также обращаем внимание на необходимость заблаговременно планировать свои поездки с учетом корректировки схемы движения.

Фото: пресс-служба администрации Самары