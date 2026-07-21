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Клуб организует VIP-парковка внутри чаши стадиона на домашних матчах «Крыльев»

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ПФК "КС" организует дополнительные автомобильные парковки внутри чаши стадиона, на которые можно приобрести абонементы на сезон 2026/2027.

ПФК «Крылья Советов» повышает уровень комфорта болельщиков на домашних играх. Клуб организует дополнительные автомобильные парковки внутри чаши стадиона, на которые можно приобрести абонементы на сезон 2026/2027 (все матчи Альфа-Банк РПЛ и FONBET Кубка России).

Для покупки доступны парковочные зоны PS, VIP-A и VIP-C. Автоабонемент гарантирует наличие свободного места и позволит повысить удобство посещения домашних матчей «Крыльев».

Приобрести автопропуск можно на официальном сайте  клуба.

Количество мест ограничено!

Для посещения матча помимо автопропуска потребуется билет или абонемент на матчи. 

Южная парковка, как и раньше, остается для болельщиков бесплатной — автопропуск для нее не требуется, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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