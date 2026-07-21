ГД приняла закон об информировании заемщика при заключении кредитного договора

Депутаты Госдумы в III чтении приняли закон о внедрении механизма информирования заемщика при заключении договора потребительского кредита (займа). Решение было принято на заседании 21 июля, пишут "Известия".

Законопроект закрепляет обязанность для кредитных и микрофинансовых организаций информировать заемщика о факте заключения с ним договора потребительского кредита (займа) и об условиях документа. А также о возможности отказаться от кредита в течение «периода охлаждения» через портал госуслуг.

Уведомление будет сразу же направляться в личный кабинет заемщика на ресурсе, не позднее 15 минут с момента принятия всех сведений от кредитора квалифицированным бюро кредитных историй. Кредитор также обязан информировать заемщика о подписании индивидуальных условий, процентной ставке, сумме кредита или лимите кредитования и сроке возврата.

Важно, что информирование будет бесплатным для граждан, а вся техническая цепочка — кредитор, бюро кредитных историй, портал «Госуслуги» — замкнута в единую систему. Таким образом, такой правовой механизм пресечет мошеннические действия.