Итоги ЕГЭ и развитие системы СПО: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание

Во вторник, 21 июля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в Правительстве Самарской области обсудили предварительные итоги единого государственного экзамена выпускников школ и развитие системы среднего профессионального образования.

Как подчеркнул глава региона, объективным критерием в вопросе повышения уровня образования являются итоги экзаменационной кампании.

С основным докладом по данной теме выступил министр образования Виктор Акопьян. По его словам, экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме. «Нарушений, которые повлияли бы на проведение ЕГЭ, не зафиксировано. Были соблюдены все меры безопасности участников», – сообщил руководитель министерства.

В этом году ЕГЭ в Самарской области сдавали 12 664 выпускника. Отмечается рост доли выбора предметов по технологическому профилю, приоритетному для кластеров экономики региона. По информации министра, в настоящее время по всем предметам наблюдается прирост среднего балла – на 1,1 балла по сравнению с прошлым годом, наибольший – достигнут по физике. Виктор Акопьян также остановился на мерах, направленных на улучшение результатов по отдельным предметам.

В своем докладе руководитель профильного министерства акцентировал внимание на доле выпускников, сдавших ЕГЭ по предмету на 60 и более баллов. «Во-первых, 60 баллов и более – это школьная четверка. Это высокая вероятность поступления на бюджет в вузы и успешного освоения вузовской программы. И вот здесь мы также видим прирост по всем предметам. На этом не будем останавливаться», – пояснил он.

В 2026 году 244 человека получили на ЕГЭ 100 баллов, 18 – 200 баллов. Выпускник из Сызрани Илья Макаров достиг наивысшего результата – 300 баллов.

Глава региона акцентировал внимание на изменениях в следующем учебном году, направленных на усиление подготовки самарских школьников. Виктор Акопьян сообщил, что в числе таких мероприятий внедрение цифровых образовательных ресурсов, федеральной информационной системы «Моя школа» и дополнительного курса по информатике, направленного на развитие навыков программирования.

По итогам доклада Вячеслав Федорищев дал ряд конкретных поручений, в частности, необходимо выделить 10 школ с наиболее заметными результатами для их поощрения. Кроме того, глава региона поставил задачу отметить директоров школ, классных руководителей и учителей, по чьим предметам выпускники достигли высоких результатов. «Также прошу сформировать реестр выпускников выдающихся школ. Нам необходимо заниматься адресным сопровождением карьеры наших талантливых ребят, начиная со школы», – поручил губернатор.

В ходе совещания акцент был сделан на динамике и результатах работы в системе среднего профессионального образования.

«Большинство заказа идет на квалифицированных выпускников СПО. Приоритет Правительства РФ, который был определен с тем, чтобы мы улучшали возможности качества образовательного процесса, инфраструктуру СПО, достаточно понятно был выстроен», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Со своей стороны, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что в настоящее время наиболее востребованы инженерно-технические специалисты, в числе которых токари, фрезеровщики, слесари, операторы станков с ЧПУ, инженеры-технологи и конструкторы.

Одним из главных требований работодателей, по информации руководителя регионального минпромторга, является готовность выпускников образовательных организаций работать в современных условиях, решать задачи, которые им ставятся в процессе производственного цикла.

«В связи с этим наши промышленные предприятия подключаются к подготовке кадров уже со школьной скамьи, организовывают машиностроительные классы. Далее – колледжи и заканчивается вузом. При приеме на предприятия развита система наставничества, реализуются совместные проекты. Все это помогает выпускникам быстро адаптироваться», – пояснил он.

Как отметил губернатор, система среднего профессионального образования находится на контроле регионального Правительства, и задача по подготовке кадров для экономики гораздо шире.

«Есть разные инструменты развития СПО: федеральная и региональная программы, а самое главное – есть предприятия, которые готовы и умеют так внедряться в образовательный процесс, чтобы ребята получали самую современную практику на конкретных производствах», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В качестве примера глава региона привел АО «Тяжмаш».

На совещании директор по персоналу АО «Тяжмаш» Сергей Андреев презентовал ряд проектов, построенных по принципу сквозной траектории подготовки специалистов.

«У вас действительно передовая практика. Поэтому хотел бы выразить благодарность руководству предприятия и просил бы всех – и глав городов, и министерство образования – услышать этот опыт и тиражировать его», – сказал руководитель области.

Глава региона подчеркнул, что привлечение индустриальных партнеров – это один из инструментов, который по-настоящему может способствовать развитию системы СПО.

«На сегодняшний день лучшим стандартом и единственным системным инструментом привлечения индустриальных партнеров является федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого сформирован отраслевой стандарт взаимодействия», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

Глава региона поручил министерству образования Самарской области совместно с помощником губернатора по привлечению кадров, врио министра науки и высшего образования Марком Шлеенковым подготовить предложения по развитию федерального проекта «Профессионалитет», в том числе синхронизировать контрольные цифры приема с потребностями приоритетных отраслей, а также создать при Правительстве области центр развития СПО.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области