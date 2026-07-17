Александр Новак и Вячеслав Федорищев обсудили экономическое развитие Самарской области

Вопросы социально-экономического развития Самарской области во время личной встречи обсудили губернатор Вячеслав Федорищев и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. Он прибыл в регион с рабочим визитом в пятницу, 17 июля.

«Благодарю вас за приглашение посетить Самарскую область, предприятие АВТОВАЗ, которое в этом году отмечает 60-летие со дня своего основания, принятия решения о строительстве нашего флагмана автомобильной промышленности и градообразующего предприятия для Тольятти», – обратился Александр Новак к главе региона.

Вице-премьер добавил, что АВТОВАЗ активными темпами реализует программу по повышению эффективности работы и внедрения современных технологий. Это касается роботизации производства и внедрения искусственного интеллекта. «Сегодня мы вместе посмотрели, что сделано. И, что важно, планы большие. Сегодня предприятие является лидером по внедрению роботизированных технологий», – такой вывод сделал Александр Новак после посещения тольяттинской площадки.

Вячеслав Федорищев поблагодарил заместителя председателя Правительства России за внимание к регионам и в частности – к Самарской области – одному из крупных промышленных субъектов страны. «Мы присутствуем с вами на площадке АВТОВАЗа, потому что это один из лидеров по внедрению культуры производительности труда, – отметил губернатор. – Более 300 предприятий прошли уже весь цикл обучения и уже внедряют у себя принципы бережливого производства. Проект для Самарской области стал опорным». Это отражается на налоговых отчислениях предприятий, которые поступают в региональный бюджет.

«Самарская область с точки зрения экономики достаточно диверсифицирована, большую долю занимают предприятия по добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, которые работают с высокой добавленной стоимостью и с высокоэффективными наукоемкими технологиями», – отметил вице-премьер.

Руководитель области добавил, что в непростых экономических условиях все отрасли показывают динамику. «Благодаря тем мерам поддержки, которые сформированы по химическому комплексу, по традиционным для региона отраслям, таким как автомобилестроение, машиностроение, авиастроение, производственные планы выполняются. Те задачи, которые ставят перед нашими предприятиями государство, выполняются в полном объеме», – заверил Вячеслав Федорищев.

Это отражается и на реальных зарплатах. Наблюдается ее увеличение за последние несколько лет. Так за первые четыре месяца текущего года она поднялась на 3,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметил губернатор, рост обусловлен двумя факторами. «Во-первых, это решение Президента России по повышению минимального размера оплаты труда. Во-вторых, выросла производительность и загрузка предприятий», – добавил Вячеслав Федорищев.

Важно подчеркнуть, что на состояние региональной экономики существенную роль играют инвестиции в основной капитал. В Самарской области реализуются около 300 инвестпроектов на сумму более 1,4 триллионов рублей. Среди перспективных направлений фармацевтика, робототехника, возобновляемая энергетика, химия. В проработке реализация проекта по строительству первого в России производства ксантановой камеди на площадке ОЭЗ «Тольятти».

Кстати сказать, Особая экономическая зона в Тольятти является одной из самых эффективных площадок в стране. Также, работают 5 индустриальных и логистических парков. Они объединяют 93 резидента, которые создали свыше 18 тысяч рабочих мест. При этом развитие инвестиционной инфраструктуры продолжается.

«Важно, что вы поддерживаете это направление. Я знаю, что у вас есть целая программа поддержки. И в сегодняшних условиях важно сохранять эту инвестиционную активность, – подчеркнул Александр Новак. – У вас утвержден региональный стандарт по инвестициям. Знаю, вы действительно оказываете поддержку, чтобы в регионе инвестиционная активность не только сохранялась, но увеличивалась».

Отдельное внимание во время встречи было уделено исполнению национальных проектов. «Задачи, которые поставил Президент Российской Федерации по достижению национальных целей, по тем национальным проектам, которые утверждены правительством Российской Федерации, вместе нужно выполнить. Это наша с вами совместная работа», – подчеркнул заместитель председателя Правительства России.

В 2026 году регион участвует в реализации 12 нацпроектов и входящих в них 44 региональных проекта. На них предусмотрено 30,6 млрд рублей, из которых больше половины привлечены из федерального бюджета. Планируются к вводу 60 объектов капитального строительства и 226 объектов благоустройства. «Все задачи, которые поставлены перед Самарской областью через нацпроекты, через решения Президента страны, выполним в полном объеме», – заверил Вячеслав Федорищев.

Губернатор добавил, что в Самарской области сбалансированность бюджета обеспечивается за счет мобилизации доходов и жесткой приоритизации расходов. Исполнение социальных обязательств перед участниками СВО, семьями с детьми и другими категориями граждан, а также финансирование нацпроектов – ключевые направления работы регионального правительства.

В завершении встречи Вячеслав Федорищев и Александр Новак обсудили вопрос обеспечения топливом. «Как руководителю штаба по обеспечению регионов бесперебойными поставками топлива, хотел сказать большое спасибо. Выстроенная работа позволяет с уверенностью сказать, что все базовые отрасли нашей экономики, в том числе сельхозпроизводители, топливом обеспечены в полном объеме», – подчеркнул губернатор Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области