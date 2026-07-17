Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы отмечаем памятную дату — День самарской символики.

Эта дата, связанная с гербом, флагом и гимном Самарской области, напоминает о необходимости межнационального единства, веками скрепляющего наше общество, преемственности поколений, объединяет жителей региона в любви к своей малой родине, к ее истории и традициям.

С самарской символикой, которая отличает наш регион от других субъектов Российской Федерации, наши герои защищают территориальную целостность и суверенитет страны на полях специальной военной операции, самоотверженно трудятся в тылу, добиваются успеха в самых разных сферах жизни – в промышленности, науке и образовании, здравоохранении, культуре и спорте.

Герб, флаг и гимн олицетворяют поступательное движение нашего региона в решении масштабных задач, которые на многие десятилетия вперед определят направление и динамику развития Самарской области, позволят повысить ее экономический и человеческий потенциал, уровень благосостояния людей.

Уверен, уважая прошлое Самарского края, гордясь ратными и трудовыми достижениями наших предшественников, честно трудясь во имя будущего региона и всей России мы обязательно добьемся намеченных целей и сделаем наш герб, флаг и гимн символом успеха, развития и процветания родной земли.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья, семейного счастья, оптимизма и благополучия, радости и удовлетворения от каждого прожитого дня!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев