Каждый четвертый зумер пожаловался на недостаток комфорта в городской мебели

Молодые жители российских городов все чаще воспринимают малые архитектурные формы не как второстепенный элемент благоустройства, а как полноценную часть городской среды и повседневного опыта. Однако качество общественных пространств в большинстве городов пока не соответствует ожиданиям нового поколения. К такому выводу пришли архитектурное бюро Pergaev Bureau и технопарк «Айра» по итогам опроса зумеров (1997–2012 годов рождения), проведенного среди жителей более чем 20 российских городов.



Опрос показал, что 69% молодых россиян считают количество качественных малых архитектурных форм недостаточным. О полном отсутствии красивых МАФов в своих городах сообщили 34% респондентов. Еще 35% отметили, что такие объекты есть, но их слишком мало. Лишь 31% участников опроса считают, что качественная городская мебель и объекты благоустройства представлены в достаточном количестве.



В исследовании приняли участие жители Красногорска, Костромы, Подольска, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя, Ялты и других городов России.



По мнению экспертов, для зумеров общественные пространства становятся важной частью городской идентичности. При этом запрос касается не только количества объектов, но и их внешнего вида, удобства и разнообразия сценариев использования.



Интересно, что жители регионов гораздо реже концентрируются на конкретных архитектурных стилях. Для многих из них главным критерием остается способность объекта органично вписываться в окружающую среду. Такой вариант выбрали 19%. Столько же голосов получил минимализм. Конструктивизм, авангард и био-тек набрали по 7%. Еще 7% участников указали, что им подойдут любые стили. Остальные ответы равномерно распределились между параметрическими формами, ар-нуво, брутализмом, яркими абстракциями, лофтом, скандинавским и более современным стилями, поп-артом, барокко, кубизмом и другими.



Авторы исследования связывают это с дефицитом качественных и разнообразных общественных пространств в большинстве российских городов. На фоне ограниченного выбора запрос смещается от сложных дизайнерских решений к базовому качеству городской среды.



Среди наиболее востребованных элементов городской мебели лидируют скамейки (20%), качели (17%) и лавочки (16%). Далее идут амфитеатры для сидения (12%), беседки (8%), лежаки и шезлонги (6%), уличные столы (6%), гамаки и кресла (по 4%). По 3% набрали стулья и мягкие зоны отдыха, еще 2% пришлось на кресла-качалки.



При этом качели оказались не только одним из самых популярных объектов городской среды, но и одним из наиболее дефицитных. О нехватке качелей заявили 14% респондентов. Сегодня молодежь формирует запрос на более расслабленные и неформальные сценарии отдыха. Главным дефицитом городской среды зумеры также назвали лежаки и шезлонги — 15% ответов, мягкие зоны отдыха — 14%, беседки — 11% и амфитеатры для сидения — 10%. Уличные столы получили 8%, гамаки и кресла — по 6%, скамейки и кресла-качалки — по 5%, лавочки — 4%, стулья — 2%. Среди дополнительных пожеланий респонденты назвали урны, навесы и столы с возможностью подключения электроники.



Эксперты отмечают, что молодежь воспринимает город как пространство для длительного пребывания, общения и восстановления, а не только как транзитную территорию. Так, 48% опрошенных используют уличную мебель для отдыха и ожидания, 27% — для встреч и общения, 23% — для перекуса или кофе навынос. Лишь 2% используют ее для спорта.



Показательно, что вариант «для работы или учебы на свежем воздухе» не выбрал ни один участник опроса. Несмотря на распространение гибридных форматов занятости и развитие концепции «города как рабочего пространства», зумеры пока воспринимают общественные зоны прежде всего в качестве места для отдыха и перезагрузки.



Среди главных проблем городской мебели молодое поколение выделяет недостаточный уровень комфорта и эргономики (25%). Еще 22% считают, что в городах в целом недостаточно МАФов и уличной мебели. На необходимость более эстетичного внешнего вида указали 19% респондентов. Запрос на новые функциональные сценарии использования набрал 9%, разнообразие форм — 6%, увеличение количества урн — 6%. Порядка 3% хотели бы видеть более долговечные конструкции, столько же выступают за навесы от солнца и осадков. Также 3% набрал ответ «меня все устраивает». По 2% получили ответы про места для сумок и использование переработанных материалов.



Екатерина Пергаева, руководитель креативного отдела Pergaev Bureau, отмечает: «Результаты опроса показывают, что молодое поколение воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказываются лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. Такие объекты позволяют замедлиться, переключить внимание и получить позитивный пользовательский опыт в условиях высокого темпа городской жизни.



Одновременно мы видим запрос на более спокойную и гармоничную визуальную среду. В условиях информационной перегруженности зумеры все чаще отдают предпочтение минималистичным решениям и малым архитектурным формам, которые органично интегрируются в окружающее пространство. Для многих молодых людей сегодня важен не столько конкретный стиль, сколько способность объекта поддерживать целостность городской среды и создавать ощущение комфорта».

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