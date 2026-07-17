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В России 70% граждан оставляют чаевые официантам

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В России 70 процентов граждан оставляют чаевые официантам

Опрос, проведенный платежным сервисом «Апельсин», показал, что в России 70 процентов граждан оставляют чаевые в кафе и ресторанах. Итоги исследования опубликовала «Газета.Ru».

Главным фактором, побуждающим их оставить чаевые, оказалось качество обслуживания. Об этом заявили 70 процентов. Кроме того, 34 процента сослались на настроение, а 25 процентов — на размер итогового счета. Также 73 процента признались, что оставляют больше чаевых летом, а 13 процентов — зимой.

Самым удобным способом оставить чаевые большинство (59 процентов) назвали наличные деньги. Еще 25 процентов высказались за банковскую карту. При этом 36 процентов округляют сумму счета, а 26 процентов оставляют привычную сумму.

Куда реже россияне балуют чаевыми представителей других сфер услуг. Например, курьерам оставляют чаевые только 36 процентов, а таксистам — 35 процентов. По 16 процентов пришлось на бариста и мастеров салонов красоты.

Теги: Опрос

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