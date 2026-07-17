В Самаре дома после капремонта пойдут под снос

В Самаре из-за несогласованности региональной программы капитального ремонта МКД и программы комплексного развития территорий (КРТ) свежеотремонтированные дома отправятся под снос.

Так, уже идет расселение домов на Безымянке, которые были отремонтированы в прошлом году. Например, расселяются дома №33 и №35 по ул. Краснодонской. На ремонт фасадов и крыш двух домов в 2025 г. было потрачено более 15 млн рублей. При этом еще в 2024 г. было известно, что территория, на которой находятся эти дома, вошла в зону КРТ - новый микрорайон на 5 тыс. человек здесь будет строить тюменская ГК "Паритет".

Помимо этих домов, в границы данной зоны КРТ вошли еще 11 МКД, где, по данным интерактивной карты Фонда капитального ремонта Самарской области (ФКР), ремонт провели в 2025 году. "Паритет" планирует расселить и снести их в 2026-2029 годах.

Как сообщили в Фонде капремонта в ответ на запрос Волга Ньюс, ремонты этих домов проводились в объемах и в сроки, предусмотренные региональной программой. Возможность же исключать из программы дома, попавшие в зону КРТ, появилась лишь в декабре 2025 года, когда было принято соответствующее постановление правительства области.

При этом постановление распространяется только на дома, которые будут включены в программу комплексного развития территорий после его опубликования (30 декабря 2025 года). "На многоквартирные дома за предыдущие периоды данное постановление не распространяется, тем самым у Фонда сохраняется обязанность по проведению работ на этих домах", - пояснили в ФКР.

Для исключения МКД из программы капремонта министерство градостроительной политики должно уведомить минэнергетики и ЖКХ о включении дома в договор комплексного развития территории.