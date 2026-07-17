Более 60 тысяч заявок подано на участие в Премии #МЫВМЕСТЕ, более тысячи - из Самарской области

Рекордные 60 633 заявки из 155 стран мира подано на участие в 6-м сезоне Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – главной премии социальных проектов, реализуемой при поддержке Президента России. Итоги заявочной кампании подвели на пресс-конференции «Премия #МЫВМЕСТЕ: Вклад гражданского общества в поддержку СВО и укрепление единства народов России» в Москве. Площадкой стала Больница святителя Алексия – лауреат Премии первой степени 2024 года. За шесть лет существования Премии на неё поступило более 250 тысяч заявок, около 750 участников стали финалистами и получили меры поддержки.

В этом году из Приволжского федерального округа поступило 10 203 заявки. Из них 1 178 – из Самарской области.

«За шесть лет Премия #МЫВМЕСТЕ приобрела статус главной награды для всех добровольцев России и мира. Благодаря ей сформировалось мощное сообщество лидеров социальных инициатив. За всё время на Премию поступило более 250 тысяч заявок, около 750 участников стали финалистами и получили поддержку своих проектов. С прошлого года #МЫВМЕСТЕ проводится в рамках национального проекта „Молодёжь и дети", а с этого года – Года единства народов России – стартовала специальная номинация „Сила единства". Она собрала более тысячи заявок. Самой массовой в категории „НКО и проекты" остаётся „Герои нашего времени" – проекты в поддержку участников специальной военной операции, их семей и жителей приграничья», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

На пресс-конференции также представили концепцию обновления Движения #МЫВМЕСТЕ и планы по проведению в России Международного года добровольцев ООН. Мероприятие сопровождали благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для жителей и больниц Донбасса и курс по азам тактической медицины. В рамках акции Больница святителя Алексия передала в свой филиал в Горловке средства ухода за больными и автомобиль, а один из лауреатов Премии – аппараты для магнитотерапии. В пресс-конференции приняли участие руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев, генеральный директор медиахолдинга МАЕР, член Оргкомитета Премии Константин Майор, главный врач Больницы святителя Алексия Алексей Заров, мэр города Горловка Донецкой Народной Республики Иван Приходько, член федерального клуба финалистов Премии «Маяк», руководитель проекта «Энергия побед» Оксана Клементьева и руководитель иммерсивного театра «Калык шынык», финалист Премии #МЫВМЕСТЕ 2025 года Алексей Рыбаков.

«В шестом сезоне Премии #МЫВМЕСТЕ мы получили рекордные 60 тысяч заявок от добровольцев и авторов социальных проектов из 155 стран мира. Это более чем на 8 тысяч заявок больше, чем в прошлом сезоне, что доказывает: Россия прочно удерживает статус столицы мирового добровольчества. Премия #МЫВМЕСТЕ позволяет отмечать и поддерживать добровольцев и лидеров социальных инициатив, которые проявляют гражданскую ответственность через созидательный труд, небезразличное отношение к окружающим и полезные дела», – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи, ответственный секретарь оргкомитета Премии Григорий Гуров.

По сравнению с прошлым сезоном число заявок выросло на 16% (52 383 заявки в 2025 году), а число стран-участниц увеличилось на 8.

Международное направление Премии продолжает расти и по числу проектов, и по географии. В этом году на него поступило 5 537 заявок – на 34,2% больше, чем в 2025 году (4 126 заявок). За шесть сезонов число заявок на международном треке выросло почти в 13 раз, а суммарно с 2021 года их подано более 14,7 тысячи. Больше всего заявок пришло из Узбекистана (538), Нигерии (482), Индии (457), Пакистана (240) и Алжира (188). Заметно усилилась активность стран Африки: Нигерия вышла на второе место по числу заявок, в числе лидеров также Эфиопия, Кения, Камерун и Уганда. Международный трек этого года связан с Международным годом добровольцев ООН.

«Недавний доклад ООН показал: в волонтёрское движение вовлечены около двух миллиардов человек, а ежемесячно – порядка 900 миллионов. Добровольчество стало универсальным языком, понятным на всех континентах, и Премия помогает находить лидеров по всему миру. Многие её участники затем выходят на международные миссии: программа „Миссия Добро", запущенная по поручению Президента, объединила добровольческий резерв более чем из 600 специалистов – в этом году уже прошло порядка десяти миссий, до конца года планируется ещё около пятнадцати. 2026 год объявлен ООН Международным годом добровольцев, и Россия стала его соорганизатором», – подчеркнул председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.

Участвовать в национальном направлении Премии могли добровольцы, наставники, лидеры НКО, некоммерческие организации, команды физических лиц (в том числе детские команды с участниками от 14 до 17 лет), а также представители бизнеса, муниципальных образований и регионов. В шестом сезоне действуют четыре основные категории: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория», а также новая специальная номинация «Сила единства».

«Сегодня недостаточно просто совершать добрые поступки – о них должны узнавать миллионы. Искренний пример одного человека способен вдохновить тысячи других на созидательные дела. Мы на протяжении многих лет поддерживаем проекты участников на ресурсах медиахолдинга. Особое значение для нас имеет новая номинация „Сила единства", посвящённая людям и организациям, которые помогают сохранять сплочённость общества и объединяют людей вокруг общих ценностей. Мы готовы предоставить финалистам этой номинации дополнительные информационные возможности, чтобы аудитория МАЕР, более 60 миллионов человек, увидела истории тех, кто своим трудом, ответственностью и неравнодушием делает нашу страну сильнее», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР, член Организационного комитета Премии Константин Майор.

Самой массовой в категории «НКО и проекты» стала номинация «Герои нашего времени». Это проекты в поддержку участников специальной военной операции, жителей новых и приграничных регионов, военнослужащих и их семей. Среди других востребованных номинаций категории – «Страна возможностей» (5 195 заявок) и «Код милосердия» (3 015). Партнёры номинации «Герои нашего времени» – Общероссийский народный фронт и Государственный фонд «Защитники Отечества».

«Финалисты Премии не расходятся после церемонии – мы остаёмся сообществом. В федеральном клубе „Маяк" объединились люди с разных уголков страны, а в регионах точками сборки Движения #МЫВМЕСТЕ становятся региональные клубы финалистов. Большая часть нашей работы сегодня – это помощь фронту и приграничью. Мы собираем и отвозим гуманитарные грузы, ездим в миссии, поддерживаем семьи бойцов. Премия дала нам не только признание, но и единомышленников», – рассказала член федерального клуба финалистов Премии #МЫВМЕСТЕ «Маяк» Оксана Клементьева.

В этом году в Премии появилась специальная тематическая номинация «Сила единства» – на неё подано более 1 000 заявок. Номинация отмечает проекты, которые укрепляют единство народов России, развивают межнациональный диалог и вовлекают представителей разных культур в совместную созидательную работу.

«Наш театр говорит на языке культуры народов России. В Год единства народов России особенно важно показать, насколько мы сильны вместе. Мы соединяем традиции и современные технологии, чтобы культурное наследие жило и было интересно молодёжи. Премия #МЫВМЕСТЕ помогает такому проекту найти зрителя и партнёров по всей стране», – рассказал руководитель иммерсивного театра «Калык шынык» Алексей Рыбаков.

На Премию в категории «Компании» поступило 1 153 заявки от бизнеса, реализующего социальные проекты: 422 – от крупных компаний и 731 – от представителей малого и среднего предпринимательства. В этом году заявка в номинации «Лидер социальных изменений. Крупный бизнес» расширена: она учитывает достижения компаний в корпоративной социальной ответственности и развитии корпоративного волонтёрства.

В категорию «Территория» подаются комплексные программы поддержки некоммерческого сектора, добровольчества и благотворительности в субъектах и муниципальных образованиях. В номинации «Субъект Российской Федерации» участвуют 26 регионов – их заявки подписаны высшими должностными лицами, а в номинации «Муниципальные образования и моногорода» – 304 муниципальных образования. Партнёры категории – Госкорпорация «Росатом» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Движение #МЫВМЕСТЕ остаётся одним из ключевых участников помощи фронту: в зону специальной военной операции направлено более 1200 гуманитарных миссий, гуманитарные конвои совершили свыше 360 тысяч льготных проездов, а волонтёры работают в госпиталях девяти регионов. Одним из самых активных организаторов стала Больница святителя Алексия – на счету её команды десятки миссий.

«Я очень благодарен движению #МЫВМЕСТЕ за поддержку и за то, что мы оказались в этом сообществе неравнодушных людей, занимающихся добрыми делами. Особо ценно для нас, что мы получили возможность донести до руководства нашей страны о деятельности церковной больницы и развивающемся движении сестёр милосердия в России, а также обратить внимание на необходимость развития паллиативной помощи на исторических территориях. После встречи на площадке форума „Мы вместе" с Владимиром Владимировичем Путиным вышло президентское поручение. В настоящее время ведётся совместная работа с Министерствами здравоохранения России и исторических регионов по подготовке программы развития паллиативной помощи до 2030 года. В рамках этой программы в каждом из четырёх субъектов предусмотрено открытие филиалов Больницы святителя Алексия», – рассказал главный врач Больницы святителя Алексия, двукратный финалист Премии #МЫВМЕСТЕ, лауреат государственной премии 2025 года за достижения в области благотворительной деятельности Алексей Заров.

В рамках регионального этапа Премии все заявки уже проходят экспертную оценку по критериям значимости, масштабируемости и социального эффекта. Итоговое решение примет Почётное жюри из числа членов Оргкомитета Премии и компаний-партнёров. Победителей объявят в декабре 2026 года на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, награды по традиции вручат Президент России Владимир Путин и первые лица страны.

Премия запущена в 2021 году при поддержке Президента России Владимира Путина и развивается по российскому и международному направлениям. Ежегодно региональный этап Премии объединяет участников со всей страны, а с 2024 года заявки могут подавать субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Оргкомитет Премии возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. По масштабу вовлечённости, числу стран-участниц и системности мер поддержки Премия #МЫВМЕСТЕ остаётся крупнейшей в стране и одной из самых представительных в мире.

Организаторы Премии #МЫВМЕСТЕ – Росмолодёжь и экосистема социального развития Добро.рф.

Фото: пресс-служба Добро.рф