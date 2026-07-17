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«Земский доктор»: в Ставропольской больнице с 2026 года работает педиатр Павел Сурков

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За последние два года в Ставропольскую центральную районную больницу по программе «Земский доктор» привлечено 10 специалистов.

За последние два года в Ставропольскую центральную районную больницу по программе «Земский доктор» привлечено 10 специалистов. В их числе – врач-педиатр Павел Сурков, который стал одним из трёх специалистов, трудоустроившихся в 2026 году. Врач работает в амбулатории села Подстёпки.

«В Подстёпках меня встретили хорошо, коллектив дружный. Теперь нас, педиатров, двое, и это, безусловно, облегчает работу », – рассказал врач.

Павел Сурков родился в Тольятти. Ранее он трудился в самарской поликлинике и на станции скорой медицинской помощи. Решение участвовать в программе «Земский доктор» было принято осознанно: помимо финансовой поддержки, больница предоставила ему двухкомнатную служебную квартиру, что стало важным подспорьем для молодого специалиста.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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