«Земский доктор»: в Ставропольской больнице с 2026 года работает педиатр Павел Сурков

За последние два года в Ставропольскую центральную районную больницу по программе «Земский доктор» привлечено 10 специалистов. В их числе – врач-педиатр Павел Сурков, который стал одним из трёх специалистов, трудоустроившихся в 2026 году. Врач работает в амбулатории села Подстёпки.



«В Подстёпках меня встретили хорошо, коллектив дружный. Теперь нас, педиатров, двое, и это, безусловно, облегчает работу », – рассказал врач.



Павел Сурков родился в Тольятти. Ранее он трудился в самарской поликлинике и на станции скорой медицинской помощи. Решение участвовать в программе «Земский доктор» было принято осознанно: помимо финансовой поддержки, больница предоставила ему двухкомнатную служебную квартиру, что стало важным подспорьем для молодого специалиста.



Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО