Врач назвала топ-5 самых полезных летних ягод

Летние ягоды — самое желаемое лакомство, которое может быть и самостоятельным блюдом, и основой десертов, напитков и варенья. Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» выделила пятерку лидеров, которые стоит искать на прилавках в первую очередь:

Клубника — содержит компоненты, полезные для профилактики рака молочной железы (особенно женщинам 40+);

Облепиха — кладезь жирных кислот и антиоксидантов;

Черная шелковица — мощное лечебное средство (лучше покупать сушеную);

Черная смородина — универсальна в любом виде;

Виноградный крыжовник (темный сорт) — редкая, но очень ценная ягода.

«Ягоды — источник витамина С, клетчатки и органических кислот. В своем составе они содержат больше фитонутриентов и антиоксидантов, чем фрукты. Но нужно соблюдать баланс», — отметила Дианова.