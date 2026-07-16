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Минпросвещения о правилах приема в десятый класс

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Минпросвещения: власти обязаны предоставить место в десятом классе.

Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.

Для устройства ребенка в другое учебное заведение родителям следует обратиться в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования, уточнили в ведомстве.

Также школа имеет право организовать индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения.

"Если выпускник 9-го класса не прошел отбор, орган исполнительной власти <...> или <...> местного самоуправления <...> обязан предоставить ему место в образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе", — пояснили в министерстве.

Там отметили, что соблюдение прав несовершеннолетних на обучение по программам среднего общего образования находится на особом контроле в Минпросвещения, Генпрокуратуре и Госдуме.

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