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Водитель рискованного вояжа в Самаре установлен полицейскими

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В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой водитель а/м Hyundai Solaris, двигаясь по улице Челюскинцев Самары, перевозил пассажиров вне салона автомобиля.

Самарские полицейские привлекли к административной ответственности водителя автомобиля, грубо нарушившего Правила дорожного движения.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по улице Челюскинцев областного центра, перевозил пассажиров вне салона автомобиля, что является грубым нарушением Правил дорожного движения. 

В результате проведённых мероприятий полицейские установили личность нарушителя. Им оказался  местный житель 2002 года рождения. В отношении мужчины составлены административные материалы по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля), ст. 12.6 КоАП РФ  (нарушение правил применения ремней безопасности) - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МЧС России Самарской области

Теги: Полиция Самара

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