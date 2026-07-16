Водитель рискованного вояжа в Самаре установлен полицейскими

Самарские полицейские привлекли к административной ответственности водителя автомобиля, грубо нарушившего Правила дорожного движения.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по улице Челюскинцев областного центра, перевозил пассажиров вне салона автомобиля, что является грубым нарушением Правил дорожного движения.

В результате проведённых мероприятий полицейские установили личность нарушителя. Им оказался местный житель 2002 года рождения. В отношении мужчины составлены административные материалы по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля), ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности) - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МЧС России Самарской области