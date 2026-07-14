Игорь Иванов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам полиции

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам.
В зале оперативных совещаний областного главка полиции начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов отметил сотрудников органов внутренних дел, имеющих высокие показатели.
Сотрудники полиции получили из рук генерал-лейтенанта полиции государственные и ведомственные награды, благодарственные письма.
Игорь Геннадьевич поблагодарил присутствующих за ответственное отношение и профессионализм при выполнении служебных задач: «От имени руководства Главного управления МВД России по Самарской области выражаю искренние слова благодарности за ваш труд!».
Фото: ГУ МВД России по Самарской области