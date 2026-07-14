15 июля в регионе  дождь, местами гроза, до  +27°С

15 июля в регионе переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с, ночью и днем при грозе порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +22, +27°С.
Температура воздуха 15 июля в Самаре ночью +16, +18°С, днем +24, +26°С.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: местами гроза, при грозе порывы ветра 15-18 м/с.