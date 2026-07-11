12 июля в регионе местами ливень, ветренно, до +28°С.

12 июля в регионе переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, град, днем местами ливень.
Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе шквалистое усиление 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +15, +20°С, днем +23, +28°С.
В Самаре кратковременный дождь, днем град, ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый.
Температура воздуха 12 июл в Самаре ночью +18, +20°С, днем +25, +27°С.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: гроза, град, при грозе шквалистое усиление 15-20 м/с.