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12 июля в регионе местами ливень, ветренно, до +28°С.

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В Самаре 12 июля кратковременный дождь, днем град, температура воздуха ночью +18, +20°С, днем +25, +27°С.

12 июля в регионе переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, град, днем местами ливень.

Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе шквалистое усиление 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +15, +20°С, днем +23, +28°С.

В Самаре кратковременный дождь, днем град, ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха 12 июл в Самаре ночью +18, +20°С, днем +25, +27°С.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: гроза, град, при грозе шквалистое усиление 15-20 м/с.

Теги: Погода Самара

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