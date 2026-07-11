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Российский актер Дмитрий Брейкин, известный по роли в сериале «Тайны следствия», умер в возрасте 27 лет. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского.
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Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет

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Российский актер Дмитрий Брейкин, известный по роли в сериале «Тайны следствия», умер в возрасте 27 лет. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского.

Российский актер Дмитрий Брейкин, известный по роли в сериале «Тайны следствия», умер в возрасте 27 лет. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского, пишут "Известия".

По данным родственников актера, Брейкин скончался во время отдыха в Таиланде. В беседе с aif.ru они рассказали, что предварительной причиной смерти стало желудочное кровотечение, после которого у него произошла остановка сердца.

Мать актера Татьяна рассказала, что незадолго до трагедии он ушел от друзей и отправился один в бар. Позже Брейкина обнаружили без сознания возле торгового центра и доставили в больницу, где спустя несколько часов он умер. По словам родственников, еще до поездки в Таиланд Брейкин жаловался на проблемы со здоровьем, в частности на изжогу.

Брейкин за свою карьеру снялся в 19 фильмах и сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Первый отдел», «Такси под прикрытием», «Страх над Невой», «Тюльпаны», «Морские дьяволы. Вектор атаки» и другие.

Семья актера занимается транспортировкой его тела в Россию.

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