В Самаре продолжается сезонный покос газонов

В Самаре продолжается сезонный покос травы. По 1 циклу работы проведены на территории 472,42 га, по 2 циклу (повторный покос) - 413,07 га, по 3 циклу 48,76 га.



11 июля запланированы работы по адресам (по погодным условиям):



Молодогвардейская

Новосельская от ул. Охтинской до дороги на Нефтегорск

Нефтяников от ул. Калининградской до Пугачевского тракта

Проезд от ул. Александра Солженицына до этнокультурного комплекса "Парк Дружбы народов" с разворотным кольцом и парковочным карманом

Коммунистическая от ул. Маяковского до ул. Московского шоссе

7-я Просека

Партизанская ул. от ул. Авроры до ул. Промышленности

Кирова проспект от Московского ш до моста "Кировский"

Стара-Загора от пр. Кирова до Алма-Атинской

Свободы от проспекта Кирова до ул. Алма - Атинской

Фото: пресс-служба администрации Самары