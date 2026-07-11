Шоколад может полностью исчезнуть из российских магазинов

В мире 11 июля отмечается День шоколада. При этом еще в мае 2026 года стало известно, что лакомство может исчезнуть с полок российских магазинов. Сейчас во всем мире фиксируется значительный рост цен на этот продукт. По информации зарубежных СМИ, причина кроется в проблемах, связанных с климатическими изменениями в африканских и латиноамериканских государствах. При этом Западная Африка занимает лидирующие позиции в производстве какао-бобов, обеспечивая примерно 70% мирового объема. Однако из-за климата в будущем регион может потерять свыше половины территорий, пригодных для выращивания какао.

Кроме того, из магазинов могут исчезнуть дешевые импортные вина, зерновая продукция и ряд других товаров из-за ужесточения контроля за «серым» импортом, запретов на вредные добавки и конфликта на Ближнем Востоке (это касается товаров, поставляемых в Россию из региона), пишет URA.RU.