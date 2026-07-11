В СОУНБ состоится творческая встреча с мастером-эмальером Диной Богусоновой

16 июля в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки состоится творческая встреча с мастером-эмальером Диной Богусоновой «Горячее сердце эмали».



Художница раскроет секреты тончайшей работы с горячей эмалью, поделится знаниями об этом древнем искусстве и ответит на вопросы гостей.



Дина Богусонова – самарская художница, с творчеством которой постоянные посетители «Нового пространства» уже не раз могли повстречаться. Её картины неоднократно входили в состав коллективных экспозиций, а в 2022 году Дина получила в стенах галереи персональную выставку «Цветение». Сейчас она проведёт творческую встречу посреди фантастических работ лучших эмальеров страны, участников проекта «Эмаль России 2.0», где также представлены и её творения.



«Я так хотела, чтобы эта выставка приехала к нам в Самару, потому что раньше подобные экспозиции формировались и выставлялись только в Сибири. А это очень большое дело, когда художники собирают свои работы, и они все такие разные, такие замечательные, у каждого свой мир, и мне радостно, что вы увидите эти разные миры!» – рассказала Дина Богусонова на открытии выставки «Эмаль России 2.0».



На встрече она поделится своим колоссальным опытом, расскажет об удивительных особенностях древних техник создания финифти и о долгом пути их развития вплоть до воплощения в современном мире.

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Фото: минкульт СО