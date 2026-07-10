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В СОУНБ представили книгу о жизни семьи участника СВО

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10 июля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги «Сердце воина: Непридуманная история одной семьи».

10 июля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги «Сердце воина: Непридуманная история одной семьи». Это первое опубликованное произведение проекта АНО «Сердце воина» Самарской области, который осуществляет психологическую и адаптивную поддержку участникам СВО.

АНО «Сердце воина» – центр комплексной поддержки, где ветераны специальной военной операции и члены их семей получают заботу, понимание и силы для новых побед. Психологи и консультанты помогают справиться с тревогой, стрессом и другими глубокими переживаниями.

 «У нас с вами одна общая миссия: вы помогаете психологической поддержкой семьям участников специальной военной операции, а мы проводим большую просветительскую работу с населением Самарской области. Проект "Сила в правде", который существует уже третий год, объединяет все библиотеки региона, и в каждой из них мы обязательно организуем выставки изданий, посвящённых СВО. Кроме выставок в рамках проекта мы проводим встречи с ветеранами и участниками СВО, с писателями, историками, волонтерами», – рассказала Марина Александровна Якунина, заведующий отделом читальных залов СОУНБ.

Многие участники специальной военной операции берутся за перо и описывают произошедшие с ними события в книгах. Не будучи профессиональными писателями, они делятся воспоминаниями и фактами, показывают настоящую и неприкрытую реальность, в которой находятся бойцы на фронте. Искренние эмоции и суровая правда боевых действий трогают читателя, даже если автор никогда прежде не занимался литературой. Именно поэтому в Самарской области действует проект, в рамках которого ветераны СВО составляют общий сборник своих историй.

«Я всегда говорю ветеранам СВО: "Ребята, пишите! Независимо от того, есть ли у вас опыт писательской работы. Тот боевой опыт, который вы пережили, очень нужен людям." И самое важное, что вот эта книга, которую мы презентуем, - для детей. Есть выражение "Сегодня дети - завтра народ", и чем раньше мы займёмся военно-патриотическим воспитанием молодёжи, тем более спокойно нам будет жить через некоторое время», – подчеркнул Сергей Михайлович Алексеев, советник министра культуры Самарской области ветеран специальной военной операции. 

Книга «Сердце воина: Непридуманная история одной семьи» отличается от прочих посвящённых СВО произведений тем, что предназначена в первую очередь для детей. В ней рассказывается о жизни семьи человека, который отправился на специальную военную операцию. Десятилетний сын бойца, Петька, сложно переживает отсутствие отца и частично принимает на свои юные плечи обязанности главы семьи. Мальчик поддерживает маму и сестру, заботится о них, делает работу по дому и при этом продолжает усердно учиться в школе. Главный герой восхищается папой-героем и с нетерпением ждёт его возвращения домой.

В конце каждой главы автор книги Любовь Ангелова оставила список вопросов для маленьких читателей и предложила темы, на которые родителям стоит с ними поговорить. Таким образом книга не только помогает детям понять то, что происходит в их семье, но и учит взрослых, как им это объяснить и правильно донести.

 «Мы должны кому-то передать правду, какие подвиги совершают наши соотечественники. И я считаю, что сейчас необходимо готовить почву для будущего наших детей. Не все взрослые знают, как правильно подойти к ребёнку, как начать сложный, тяжёлый разговор. Книга написана именно с этим посылом, чтобы семья стала ближе друг к другу, могла поддержать ребёнка, успокоить его и создать положительное отношение и волю к победе», – отметила Любовь Николаевна Ангелова, психолог центра АНО «Сердце воина» и автор книги.

«Спасибо Самарской областной универсальной научной библиотеке за гостеприимство и возможность провести презентацию именно здесь. Очень хочется верить, что эта книга станет не просто произведением, которое прочитают и поставят на полку. Пусть она станет поводом поговорить с детьми, обнять своих близких, сказать друг другу важные слова и ещё раз вспомнить, что семья - это самая большая сила, которая помогает человеку пройти через любые испытания», – поделился Сергей Евгеньевич Сибилёв, руководитель центра АНО «Сердце воина».

Гости презентации книги «Сердце воина: Непридуманная история одной семьи» приняли участие в читке произведения, а также обсудили его и поделились своими впечатлениями. Также для них провели экскурсию по экспозиции проекта «Сила в правде».

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

 

Теги: Самара

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