Волжский русский народный хор выступил с концертной программой «Волга-русская душа»

С 3 по 10 июля 2026 года Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова выступил на семи площадках Калининграда и Калининградской области с концертной программой «Волга-русская душа».

Шесть концертов были даны в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации, программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. А также 4 июля Волжский хор выступил на сцене Фестиваля национальных коллективов России в Калининграде «Русская Балтика».

Несмотря на широкую гастрольную географию, коллектив впервые выступал в Калининградской области, и сразу же сумел покорить публику. Жители уникального региона, искушенные многочисленными концертами и выступлениями артистов, были искренне покорены высоким искусством народной культуры Поволжья, изящной неповторимостью волжского пения, оригинальной хореографией и впечатляющей акробатикой, а также филигранным виртуозным оркестровым аккомпанементом именитого коллектива.

Высочайший уровень артистов, неповторимый авторский репертуар и костюмы, композиционная глубина постановок Волжского хора вызвали радушный отклик калининградцев:

- «Волжский хор на выступлении творил чудеса. Сцена этим удивительным артистам была мала, в переносном смысле. Сгенерированная хором энергия требовала выхода за пределы зала и даже города. Это было невероятно!»

В программе были представлены знаменитые произведения золотого фонда Волжского хора и премьерные номера - богатейшее песенное наследие народов Поволжья, наследие русской традиции и волжского музыкального искусства в самобытном, живом и характерном проявлении.

Фото: минкульт СО