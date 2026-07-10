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Лесники потушили пожар в Ставропольском лесничестве

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Возгорание произошло 9 июля между Зелёновкой и микрорайоном Жигулёвское море, горела сухая трава в зоне электропередач. Это девятый пожар на землях лесного фонда в этом году.

Возгорание произошло 9 июля между Зелёновкой и микрорайоном Жигулёвское море, горела сухая трава в зоне электропередач. Это девятый пожар на землях лесного фонда в этом году.

Всего было привлечено 9 человек и 3 единицы техники – автоцистерны и противопожарный трактор. Огонь удалось ликвидировать на площади 0,4 гектара. Помогла и минерализованная полоса, которая не дала огню перейти в лес. Ущерб лесному фонду не нанесен. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

До 15 октября в регионе особый противопожарный режим. Под запретом любые источники открытого огня в лесах. Штраф – от 40 тысяч рублей.

Прямая линия лесной охраны Самарской области 8(846)231-00-63.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Экология

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