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Руководитель самарской коммерческой организации подозревается в сокрытии налогов

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СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора организации,  специализирующейся на производстве изделий из пластмасс.

СУ скр СО возбуждено уголовное дело в отношении директора организации,  специализирующейся на производстве изделий из пластмасс. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФНС России по Самарской области.

По данным следствия, в период с декабря 2025 года по март 2026 года руководитель организации, достоверно зная о наличии у организации задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более 14 млн рублей, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств организации на указанную сумму, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА су скр со.

Фигурант направил распорядительные письма в адрес другой организации, минуя расчетные счета общества, директором которого он является, в связи с чем денежные средства  поступили на расчетные счета третьих лиц.

В ходе расследования уголовного дела изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. 

Теги: Самара

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