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Делегация Республики Беларусь обсудила в Самарской области перспективы промышленной кооперации

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Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Беларусь во главе с первым заместителем Министра промышленности Республики Беларусь Виктором Щетько.

Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Беларусь во главе с первым заместителем Министра промышленности Республики Беларусь Виктором Щетько. Основной целью визита стало участие в церемонии открытия мультибрендового центра «Белорусские машины» на базе ООО ТД «ПодшипникМаш», а также обсуждение перспективных направлений развития двустороннего сотрудничества в промышленной и инновационной сферах, расширение торгово-экономических связей между регионом и братской республикой.

Гости региона также посетили Центр серийного производства СамГМУ в индустриальном парке «Преображенка» и ознакомились с деятельностью производства желатиновых капсул для лекарств ООО «Арсенал Атлета».

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева рабочую встречу с Виктором Щетько провел первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов. 

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено снятию ограничительных мер, препятствующих поставкам продукции ведущих предприятий Самарской области на белорусский рынок, активизации проектов по локализации автомобильных компонентов для текущих и новых моделей СЗАО «БЕЛДЖИ» на территории Самарской области, а также наращиванию товарооборота.

Виктор Щетько поблагодарил за приглашение и отметил высокий уровень партнерских отношений: «Самарская область для белорусских предприятий является проверенным временем торговым партнером. Беларусь активно сотрудничает с регионом в промышленной сфере. Открытие мультибрендового центра станет хорошим импульсом для активизации взаимодействия и наращивания товарооборота».

В рамках визита делегация посетила одно из современных высокотехнологичных предприятий региона – производство желатиновых капсул для лекарств полного цикла. Как отметил генеральный директор ООО «Арсенал Атлета» Юрий Кузнецов, этот визит стал ответным шагом в рамках ранее достигнутых договоренностей: самарская делегация во главе с губернатором уже посещала белорусские предприятия летом 2025 года. 

«Для нас визит белорусской делегации — это важный шаг от переговоров к предметной кооперации, - подчеркнул Юрий Кузнецов. - Мы видим живой интерес белорусской стороны к нашему продукту и к возможностям совместной работы в рамках ЕАЭС. Уверен, что такие встречи помогают укреплять промышленное партнерство и показывают, что Самарская область способна создавать высокотехнологичные решения, значимые не только для российского рынка, но и для дружественных стран».

Динамика товарооборота свидетельствует об устойчивом росте взаимного интереса обеих сторон. В 2025 году темп роста внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Беларусь составил 86,7%. 

В структуре экспорта Самарской области в Беларусь за I квартал 2026 года преобладали пластмассы, черные металлы, алюминий и алюминиевые изделия, оборудование и механические устройства, электрические машины, а также пищевые продукты. Импорт из Республики Беларусь был представлен оборудованием, пластмассами, изделиями из черных металлов, электрическими машинами, алюминием и средствами наземного транспорта и др.

«Визит делегации Республики Беларусь стал логичным продолжением системной работы по углублению наших кооперационных связей. Достигнутые в ходе переговоров договоренности и непосредственное знакомство с производственным потенциалом региона создают основу для реализации новых совместных проектов и дальнейшего расширения торгово-экономического присутствия сторон на рынках друг друга», - резюмировал зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

 

Фото: минэкономразвития СО

Теги: Самара

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