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Андрей Орлов вручил отраслевые награды сотрудникам министерства и  медучреждений

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На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось награждение сотрудников медучреждений и министерства.

На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось награждение сотрудников медучреждений и министерства. Они были поощрены Благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации и Самарской области, почетными грамотами и Благодарностью Губернатора, а также благодарность министра здравоохранения Самарской области.

"Еженедельно в стенах министерства мы чествуем представителей самой благородной профессии - медицинских работников. Врачи, медсестры, все, кто трудится в системе здравоохранения – вы наша надежда и опора. Ваша ежедневная работа, зачастую сопряженная с огромными трудностями и рисками, заслуживает глубочайшего уважения и признательности. Эти награды – лишь малая часть того, признания, которого вы достойны. Ваша самоотверженность, профессионализм и чуткость – это то, что ежедневно спасает жизни и возвращает здоровье тысячам наших граждан. Каждый из вас, независимо от должности и специализации, играет неоценимую роль в общем деле. Будьте уверены, мы продолжим делать все возможное для поддержки и развития нашей системы здравоохранения региона», - отметил руководитель ведомства.

Благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации награждены:

главный специалист управления исполнения бюджета и отчетности министерства Фаина Ерофеева
главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Дмитрий Прибытков
заведующая отделением - врач-невролог Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина Инна Стрельникова
главный врач Самарской городской клинической больницы № 1 им.Н.И. Пирогова Анатолий Титов
заведующая отделением – врач-нефролог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Ольга Ушакова
главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени награжден:

заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе Самарской областной больницы № 4 Алексей Белоусов

Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждены:

консультант управления разработки государственных программ и приоритетных проектов в сфере здравоохранения министерства Наталья Адамова
заведующая приемным отделением – врач-анестезиолог-реаниматолог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Инна Юркова

Благодарностью Губернатора Самарской области поощрены:
старшая медицинская сестра Тольяттинской городской детской клинической больницы Елена Боримская

руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства Элла Малютина

Благодарностью министра здравоохранения Самарской области поощрены:
фельдшер скорой медицинской помощи Самарской областной станции скорой медицинской помощи Андрей Бирюков

фельдшер скорой медицинской помощи Самарской областной станции скорой медицинской помощи Никита Лысенко

фельдшер скорой медицинской помощи Самарской областной станции скорой медицинской помощи Анастасия Петрова

старший врач станции скорой медицинской помощи Самарской областной станции скорой медицинской помощи Ольга Семенова

Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждена:
медицинская сестра процедурной Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Галина Шорникова

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, вклад в развитие здравоохранения Самарской области и в связи с 95-летием со дня основания учреждения Благодарственным письмом министерства здравоохранения Самарской области награжден коллектив Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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