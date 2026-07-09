Минздрав обяжет стоматологов применять анестезию при риске болевых ощущений

Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, который вносит изменения в порядок оказания медицинской помощи взрослым при стоматологических заболеваниях. Согласно документу, новые правила должны вступить в силу 1 октября 2026 года. Соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа предусматривает обязательное проведение всех стоматологических манипуляций, способных вызвать боль, с применением обезболивания. При наличии медицинских показаний помощь может быть оказана с использованием анестезиологического пособия, включая седацию или наркоз, по правилам профиля «анестезиология и реаниматология».

Ведомство также предлагает обновить требования к оснащению стоматологических подразделений. В отделениях, кабинетах и лабораториях в обязательном порядке должны присутствовать автоматический наружный дефибриллятор, укладки для профилактики парентеральных инфекций у персонала, а также препараты и медицинские изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке, пишут "Известия".

Изменения коснутся и кадрового состава медицинских организаций. При сохранении норматива в пять специалистов на 10 тыс. взрослого населения в перечень должностей планируют добавить стоматологических фельдшеров. Документ определяет, что первичную доврачебную помощь смогут оказывать не только зубные врачи и фельдшеры, но и стоматологические гигиенисты и зубные техники. После устранения острой боли такие специалисты обязаны направить пациента в медицинскую организацию для получения специализированной помощи.

Согласно проекту, специализированная стоматологическая помощь, за исключением высокотехнологичных методов, будет оказываться в условиях дневного стационара. Отдельным пунктом прописан алгоритм действий при выявлении у пациента признаков онкологического заболевания: в таком случае врач обязан направить больного на консультацию к онкологу.