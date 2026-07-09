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52% самарцев считают, что сегодня сбережения или их часть стоит хранить в рублях

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52% самарцев считают, что сегодня сбережения или их часть стоит хранить в рублях

В опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.


52% самарцев считают, что сегодня сбережения или их часть стоит хранить в рублях. Доля сторонников доллара составила 35%. Уровень доверия к евро и китайскому юаню сравнялись — 21 и 20% соответственно.

Мужчины заметно чаще женщин советуют выбирать американские и европейские валюты, а также китайский юань.

Молодежь до 35 лет чаще, чем те, кто старше, рекомендует хранить сбережения в долларах и евро (39 и 28% соответственно). Горожане 45+, в свою очередь, чаще выступают за накопления в рублях (57%), граждане от 35 до 45 лет — в юанях (23%).

Среди закончивших вузы рубль выбирают 56%, среди обладателей среднего профессионального образования — только 42%, доллары — 39 и 32% соответственно. Респонденты, закончившие техникумы и колледжи, к китайской валюте относятся более настороженно: лишь 7% советуют копить в юанях (среди респондентов с высшим образованием таких 20%).

С ростом заработка увеличивается и уровень доверия к рублю, доллару и евро, а вот сторонников юаня больше среди граждан с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос, какая валюта самая надежная для хранения накоплений, 7% респондентов назвали евро, 13% — доллар, а на первом месте рубль — его выбрали 35% респондентов.

Время проведения: 26 июня — 3 июля 2026 года

Теги: Опрос

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