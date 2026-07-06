На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар

Уже в эту среду, 8 июля, на вокзале Самара состоится празднование Дня семьи, любви и верности.
В честь этого события будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар!
Программа:
экскурсия по вокзальному комплексу с 10:00 до 17:00, на которой вы узнаете много интересного о его истории и архитектуре.
сможете прокатиться на панорамном лифте и посетить смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на город
создадите своими руками «семейную ромашку»:
Каждый желающий сможет сделать лепесточек для общей ромашки
Для этого вам нужно будет написать свои пожелания на лепесточке, где они будут объединены в одну объемную ромашку, которую установят на 12 этаже
Приглашают все семьи присоединиться к празднованию и оставить свои добрые пожелания, сообщает пресс-служба КбшЖД.