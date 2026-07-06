На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар

Уже в эту среду, 8 июля, на вокзале Самара состоится празднование Дня семьи, любви и верности.

В честь этого события будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар!

Программа:

экскурсия по вокзальному комплексу с 10:00 до 17:00, на которой вы узнаете много интересного о его истории и архитектуре.

сможете прокатиться на панорамном лифте и посетить смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на город

создадите своими руками «семейную ромашку»:

Каждый желающий сможет сделать лепесточек для общей ромашки

Для этого вам нужно будет написать свои пожелания на лепесточке, где они будут объединены в одну объемную ромашку, которую установят на 12 этаже

Приглашают все семьи присоединиться к празднованию и оставить свои добрые пожелания, сообщает пресс-служба КбшЖД.