Движение транспорта по улице Полевой в Самаре временно ограничат 

В Самаре с 07:00 6 июля до 21:00 20 июля будет временно ограничено движение транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности, по улице Полевой - на участке от улицы Самарской до улицы Садовой в связи с работами, проводимыми ООО «Средневолжская газовая компания».

На период проведения работ будут изменены маршруты движения муниципальных пассажирских автобусов.

В прямом направлении, в сторону площади Революции, автобусы поедут по своим маршрутам. В обратном направлении, от площади Революции в сторону улицы Полевая:

Автобусы маршрутов №№ 2, 23, 47, 50: ул. Галактионовская – ул. Полевая - ул. Самарская - ул. Чкалова – ул. Ленинская –пр. Ленина;

Автобус маршрута № 41: ул. Галактионовская – ул. Полевая – ул. Самарская - ул. Чкалова- ул. Арцыбушевская – ул. Полевая;

Автобус маршрута № 24: ул. Молодогвардейская – ул. Полевая – ул. Самарская– ул. Чкалова –ул. Арцыбушевская – ул. Полевая;

Автобус маршрута № 91: ул. Молодогвардейская – ул. Полевая – ул. Самарская – ул. Чкалова – ул. Ленинская –пр. Ленина.

Просим пассажиров общественного транспорта, а также водителей автотранспорта и СИМ заранее планировать пути объезда, сообщает департамент транспорта города Самары.

Фот: дептранс Самары