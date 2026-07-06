25 выставочных кластеров и ведущие промышленные компании: какой станет экспозиция ВНОТ-2026

На полях XI Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории «Сириус», традиционно будет работать выставочная экспозиция с участием крупнейших российских компаний. Свои разработки и лучшие практики представят ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ГК «Ростех», ОАО «РЖД» и другие лидеры отечественной экономики.

«Всероссийская неделя охраны труда – 2026 станет главной отраслевой площадкой года для демонстрации современных решений в области производственной безопасности. Крупнейшие российские компании уже подтвердили участие и готовятся представить свои передовые разработки. Для экспонентов участие в выставке — это возможность продемонстрировать инновационные технологии, установить новые деловые контакты и выстроить партнерские отношения как с государственными структурами, так и с представителями бизнеса. Приглашаем компании стать частью выставочной экспозиции ВНОТ-2026», – подчеркнул Владимир Затынайко, директор Всероссийской недели охраны труда.

В 2026 году выставка значительно расширится и объединит 25 тематических кластеров, охватывающих ключевые направления современной производственной безопасности:

∙ медицина труда и промышленная гигиена и экология;

∙ социально-медицинская реабилитация;

∙ промышленная чистота и санитарно-бытовое обслуживание;

∙ работа на высоте и мобильные аварийно-спасательные комплексы;

∙ промышленная, пожарная и транспортная безопасность;

∙ контрольно-измерительные приборы;

∙ эргономика и производственная мебель;

∙ беспилотные системы и робототехника;

∙ тренажеры, симуляторы и геймификация;

∙ цифровизация и ИТ-решения для бизнеса;

∙ промышленное строительство и проектирование;

∙ управление кадрами и культура безопасности;

∙ страховые продукты для корпоративного сектора;

∙ средства индивидуальной защиты и текстиль.

Одним из ярких событий ВНОТ станет традиционный модный показ, где ведущие производители продемонстрируют новейшие образцы средств индивидуальной защиты, сочетающие высокий уровень безопасности, эргономику и современные технологии.

Экспозиция Форума будет разделена на несколько тематических блоков. В пространстве государственно-частного взаимодействия разместятся стенды отраслевых министерств, стратегических партнеров и субъектов Российской Федерации. Неотъемлемой частью пространства станет ежегодный проект «Лаборатория инноваций» – витрина передовых научных разработок и новейших образцов отраслевой продукции. Также экспозиция объединит многолетних лидеров средств обеспечения промышленной безопасности.

Особое внимание в этом году уделено интерактивным форматам. Впервые на площадке ВНОТ будет работать телестудия «Антарес» – медиапространство Международного кинофестиваля «Антарес», где пройдут показы кинокартин о человеке труда, а также интервью с руководителями промышленных предприятий и ведущими отраслевыми экспертами. Кроме того, участники смогут увидеть работу производственной лаборатории по изготовлению средств индивидуальной защиты в режиме реального времени.

В рамках уличной экспозиции МЧС России продемонстрирует современные мобильные спасательные комплексы и проведет показательные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также будет развернут демонстрационный полигон «Работа на высоте», на котором специалисты представят новейшие технологии и оборудование для безопасного выполнения высотных работ.

Фото – оргкомитет Всероссийской недели охраны труда