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Названы имена лучших наставников Самарской области

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 В регионе на базе Регионального центра трудовых ресурсов (ЦОПП) подвели итоги конкурса по определению лучшего наставника среди представителей предприятий и организаций Самарской области, реализующих практико-ориентированное (дуальное) обучение.

 В регионе на базе Регионального центра трудовых ресурсов (ЦОПП) подвели итоги конкурса по определению лучшего наставника среди представителей предприятий и организаций Самарской области, реализующих практико-ориентированное (дуальное) обучение.

 В этом году свой опыт наставничества представили 26 профессионалов из разных отраслей: машиностроения, энергетики, образования, полиграфии, культуры, социального и коммунального обслуживания, строительства, сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности.

Работы наставников оценивали представители органов власти, сферы образования, промышленности, Федерации профсоюзов Самарской области и Союза работодателей Самарской области.

По итогам:

 Первое место заняла Клыпкина Людмила Владимировна, главный специалист производственно-технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ – 1 филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс».

 Второе место заняла Липатова Валерия Олеговна, заместитель начальника лаборатории Акционерного общества «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».

 Третье место заняла Сайфулина Виолета Рафиковна, старший воспитатель детского сада «Умка» г. Нефтегорска.

Поздравляем победителей и желаем новых успехов в благородном деле наставничества!

Деятельность Центра опережающей профессиональной подготовки осуществляется при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор по сопровождению проекта - Институт развития профессионального образования.

 

Фото:   минобразования СО

Теги: Самара

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