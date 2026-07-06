В Приволжском районе отремонтировали подъезд к селу Кашпир

В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке автодороги «Приволжье — Бестужевка» — Кашпир. Протяжённость объекта — 800 метров. Трасса является единственным выездом из села Кашпир и входит в маршрут движения школьного автобуса.

В Кашпире нет администрации, почты, детского сада и аптеки, поэтому для местных жителей эта дорога — единственная возможность добраться до социальных учреждений в соседних населённых пунктах.

В ходе работ подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, укладку двух слоёв асфальтобетона и укрепление обочин асфальтогранулятом. В ближайшее время на объекте установят новые дорожные знаки, нанесут разметку, спланируют откосы земляного полотна.

«Объект небольшой, но для местных жителей важный. Срок завершения работ по контракту — 1 ноября, но уже сейчас основные работы выполнены», - рассказал директор компании подрядчика Михаил Цибин.

В настоящее время в Приволжском районе приводят в нормативное состояние еще один объект — автодорогу «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка. На трассе протяжённостью 19,4 км завершается укладка нижнего слоя асфальтобетона.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2026 году по нацпроекту в Самарской области приведут в нормативное состояние более 150 км дорог регионального и местного значения.

Фото: департамент информационной политики СО