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Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году

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Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году

Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году, сообщили в областном минтрансе.

На сегодняшний день на объекте уже пройдены два перегонных тоннеля на глубине от 20 до 37 метров. Завершено возведение монолитных конструкций для пешеходных выходов №1 и №3. Для выхода №2 сейчас готовится котлован, а старт работ по выходу №4 отложен из-за необходимости демонтажа расположенного на участке здания, пишет Самарская газета.

Под землей уже сформировано более 300 технических помещений. В них выполнены предчистовые работы и продолжается монтаж инженерных систем.

Параллельно в вестибюлях станции начинается этап чистовой отделки. Оформление «Театральной» будет связано с темой искусства: в дизайне планируют использовать образы актеров и деятелей культуры, а также разместить QR-коды с информацией о культурной жизни города и мероприятиях Самары.

Новая станция станет одиннадцатой в составе городской подземки, ее строительство ведется с 2023 года. Ввод станцию в эксплуатацию по-прежнему назначен на первый квартал 2027 года.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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