Самарские пляжи преобразились и готовы встречать гостей на все 100%

Выходные на Волге — это лучший план на лето!

Наши пляжи преобразились и готовы встречать гостей на все 100%. Только представьте: нежный свежий песок под ногами и освежающая Волга, которая прогрелась до +20,6 °C!

Вся инфраструктура набережной 1, 2 и 4 очереди, Красной Глинки, Загородного парка, Барбошиной Поляны, «Можайского» и пляжа на Советской Армии полностью готова к сезону. А на 1-й и 2-й очередях набережной для маленьких самарцев уже установили оборудование.

Чтобы отдых принес только радость, помните о простых правилах:

Защищайте кожу SPF-кремом, обязательно берите с собой панаму или кепку и не забывайте пить воду.

Давайте беречь наши пляжи, соблюдать чистоту и уважать труд тех, кто создает для нас этот комфорт .