В Самарской области в ночь на 4 июля вновь объявили воздушную тревогу

В субботу, 4 июля, на территории Самарского региона вновь объявили воздушную тревогу. О потенциальной опасности в своём канале в МАХ в 02.42 сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона также обратился к населению с просьбой не размещать в интернете фотографии и видеозаписи, связанные с падением обломков, а также материалы, касающиеся работы систем ПВО.

Отбой ракетной опасности в Самарской области был объявлен в 4:37 по местному времени. Чуть позже Росавиация сняла запрет на полеты в Курумоче.

До этого воздушную тревогу объявляли поздно вечером 3 июля.