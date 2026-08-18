В Самаре продлено ограничение движения на перекрестке Революционной и Аэродромной

Об этом сообщили в городской администрации.

Временное ограничение движения транспорта в районе перекрестка улиц Революционной и Аэродромной продлено до 6:00 утра 26 августа. Оно распространяется на автомобили, общественный транспорт и средства индивидуальной мобильности. При этом сам перекресток полностью закрывать не будут, движение трамваев по Аэродромной продолжится.

Также до 26 августа на Мориса Тореза от Мяги до Революционной запретят остановку и стоянку автомобилей.

Автобусы маршрутов № 2, 24, 35, 53 и 90 продолжат ходить по измененным схемам:

- автобус № 2 от автостанции "Аврора" поедут по улицам Аэродромной, Мяги, Мориса Тореза, с выездом на улицу Революционную, далее по маршруту; обратно — по Революционной, Мориса Тореза, Мяги, Аэродромной;

- автобусы № 24, 53 и 90 в сторону "Авроры" — по Гагарина, Мориса Тореза, Мяги, Аэродромной; обратно — объезд по тем же улицам;

- автобус № 35 от остановки "НФС" — по Авроры, Гагарина, Революционной, Мориса Тореза, Мяги, Аэродромной; обратно — по маршруту.

Ограничения связаны с ремонтом тепловых сетей, который начался 19 августа.

Источник: 450media.ru