Сотрудники полиции приняли участие в соревнованиях по пляжному волейболу в селе Кошки

В селе Кошки прошли районные соревнования по пляжному волейболу среди мужских команд, в которых сотрудники МВД продемонстрировали не только отличную физическую подготовку, но и ту самую слаженную командную работу, которая является визитной карточкой стражей правопорядка.

В борьбу за звание сильнейших вступили 7 команд, представляющих сельские поселения и ведомственные структуры: «Кошки», «Орловка», «Орловка 2», «Четыровка», «Ст. Максимкино», «Кармала» и команда Отдела МВД России по Кошкинскому району – «МВД».

Участники были разбиты на две подгруппы, где каждому предстояло доказать свое право на выход в плей-офф. По итогам партий в финальную стадию вышли четыре команды: «Кошки», «МВД», «Орловка 2» и «Ст. Максимкино».

По итогам соревнований пьедестал почёта распределился следующим образом:

1 место – «Орловка 2»;

2 место – «МВД»;

3 место – «Ст. Максимкино»;

4 место – «Кошки».

Фото: ГУ МВД России по Самарской области