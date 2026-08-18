Бывший самарский адвокат признан виновным в мошенничестве при получении соцвыплат

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР СО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему адвокату. Он признан виновным в "мошенничестве при получении выплат, совершенное в особо крупном размере".

Следствием и судом установлено, что не позднее 2018 года фигурант обратился в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, представив фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы наличии у него инвалидности. На основании указанных документов фигуранту была установлена ежемесячная денежная выплата, которая в период времени с 2018 года по 2024 год выплачена на общую сумму более 3 млн 500 тысяч рублей, сообщает пресс=служба СУ СКР СО.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО