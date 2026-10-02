В Камышлинском районе сегодня горела баня

2 октября в 13:49 в пожарно-спасательную часть № 120 Камышлинского района филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Старое Ермаково на улице Набережной.

На место вызова незамедлительно были направлены пожарный расчет 120-й Части и добровольная пожарная команда с.п. Ермаково в количестве 5 человек на 2 единицах пожарной техники.

По прибытии было установлено: горит баня на общей площади 20 квадратных метров. На тушение подавалось 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы, локализация пожара объявлена в 13:56, ликвидация открытого горения - в 14:15.

Пострадавших и погибших, к счастью нет. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»