В Похвистневском районе на площади 90 кв. м горели надворные постройки

1 октября в 05:55 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в поселке Матьян.

Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 102 и 155 Отряда № 35.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки двух домовладений на общей площади 90 квадратных метров, имеется угроза распространения огня на жилой дом.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение подано 3 ствола «Б».

В 06:08 - объявлена локализация пожара, в 06:18 – ликвидация открытого горения, в 08:11 – ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"