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Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м

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Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м

В Самарской области загорелась квартира в многоквартирном доме, огонь перекинулся на кровлю. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в Новокуйбышевске на улице Молодежной, 3. Прибывшие подразделения установили, что горит квартира на пятом этаже, площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Однако эта информация уточняется.

Для ликвидации пожара привлекли 82 человека и 28 единиц техники. Для жильцов дома организовали пункт временного размещения, пишет 360.ru.

Теги: В центре внимания Пожар

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