Семьям погибших при атаке БПЛА на Чапаевск и пострадавшим в Новокуйбышевске выплатят компенсацию

Семьям погибших в результате атаки беспилотников на Чапаевск 22 августа, а также пострадавшим от налета в Новокуйбышевске выплатят компенсацию, говорится в постановлении правительства Самарской области.

"Использовать предусмотренные на 2026 г. бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Самарской области в размере 1576500 руб. на финансирование расходного обязательства по предоставлению единовременного пособия членам семей граждан, погибших в результате террористического акта, совершенного 22.08.2026 на территории городского округа Чапаевск Самарской области", - говорится в документе.

Жителям Новокуйбышевска, чье имущество пострадало при атаке БПЛА 22 августа, выплатят из резервного фонда правительства региона 2,132 млн рублей.

Напомним, 22 августа БПЛА ВСУ атаковали логистический комплекс Ozon в Чапаевске. Было эвакуировано 500 человек. Также враг совершил налет на Новокуйбышевск.

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщал о повреждениях на одном из промышленных предприятий. Также, по словам главы региона, пострадавшие были в обоих городах, в Новокуйбышевске погибла женщина, пишет Волга-Ньюс.