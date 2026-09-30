Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства увеличить налоги на табачные изделия, алкоголь и сахаросодержащие напитки, чтобы снизить их потребление населением. В организации отметили успешный опыт ряда стран, включая Россию, которые используют средства от налоговых поступлений для решения задач в сфере здравоохранения.

«Наилучшие результаты были достигнуты там, где правительства действовали решительно — существенно повышали налоги, упрощали налоговые системы и не допускали снижения ценовой доступности сигарет на фоне роста доходов населения», — говорится в заявлении организации. Там же призвали увеличить налоги на продажу алкоголя и газировок.

В организации опасаются, что подобные товары становятся все более доступными, особенно это касается продукции с высоким содержанием сахара. Например, с 2022 по 2024 год такие напитки стали более доступными в 62 государствах. Тем не менее, уже принимаются меры по урегулированию ситуации. Это, например, подтверждает опыт Филиппин, где цена на популярную марку сигарет выросла на 638%, пишет Ура.ру.