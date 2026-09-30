Самарская область и белорусская СЭЗ «Гродноинвест» подписали меморандум о сотрудничестве

Делегация Самарской области принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь». В среду, 30 сентября, на полях события был подписан меморандум о сотрудничестве между Минэкономразвития Самарской области и администрацией свободной экономической зоны «Гродноинвест». Подписи в документе поставили зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и замглавы администрации СЭЗ «Гродноинвест» Ольга Свентицкая.

Стороны договорились о сотрудничестве между СЭЗ «Гродноинвест» и особой экономической зоной «Тольятти». Речь идет об обмене лучшими практиками привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов. Отдельное направление – установление прямых кооперационных связей между резидентами двух площадок в сфере производства автокомпонентов и организации взаимных поставок.

Документ фиксирует взаимный интерес к моделям поддержки инвесторов, которые применяются в двух экономических зонах. ОЭЗ «Тольятти» и СЭЗ «Гродноинвест» используют специальные налоговые, таможенные, земельные и инфраструктурные механизмы. При этом подходы к их применению имеют различия, представляющие практический интерес для обеих сторон.

«Сотрудничество с таким партнером, как “Гродноинвест”, открывает для предприятий Самарской области новые перспективы, а накопленный сторонами опыт позволит внедрить новые практики и будет содействовать углублению промышленной кооперации с Беларусью. Уверен, что заключение меморандума создаст дополнительные возможности и условия для эффективной реализации инвестпроектов и расширения присутствия предприятий на рынках друг друга», – отметил Павел Финк.

Подписание меморандума продолжает системную работу правительства региона по усилению международного сотрудничества - такую задачу обозначал губернатор Вячеслав Федорищев. Отношения с Республикой Беларусь в этой работе занимают особое место. В 2026 году Самарскую область с деловыми визитами посетили первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Виктор Щетько и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов. В ходе визитов обсуждались промышленная кооперация, локализация автокомпонентов, расширение товарооборота и многое другое.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.