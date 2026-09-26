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Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
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Выборы в Самарской области

Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет

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Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет

25 сентября глава ЦИК Элла Панфилова озвучила официальные итоги выборов в Государственную Думу РФ, прошедших 18, 19 и 20 сентября.

Итоговая явка на выборах в России составила более 59,8%, в голосовании приняли участие 60,45 млн избирателей. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании.

«Наши замечательные люди проявили высочайший уровень гражданской ответственности, преданности своей стране, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах. Огромное им спасибо», - заявила Памфилова.

По итогам подсчета 100% бюллетеней, партия «Единая Россия» получила 349 мандатов, из них 140 по федеральным спискам кандидатов и 209 - по одномандатным избирательным округам. Коммунистическая партия Российской Федерации получает 37 мандатов, из них 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. ЛДПР — 23 мандата, из них 21 — по федеральному округу, и 2 — одномандатники. Партия «Новые люди» получает 19 мест в Государственной думе, - все по федеральному округу. «Справедливая Россия» получит 17 депутатских мандатов, из них 13 — по федеральным спискам, и 4 «одномандатника». Одно кресло в Госдуме РФ получила партия Родина и четыре —у самовыдвиженцев.

Впервые в Государственную Думу избрано 46 участников и ветеранов Специальной Военной Операции, из них 41 человек – от «Единой «России», 3 человека – от партии ЛДПР, 1 человек от «Справедливой России» и 1 самовыдвиженец.

Итоги выборов в Самарской области

Явка на выборах в Государственную Думу в Самарской области в 2026 году составила 54,96%. Для сравнения: в 2021 году на избирательные участки пришли 46,77% жителей, в 2016 году – 52,8%, в 2011 году – 52,9%.

«Очень высокий уровень явки зафиксирован именно в этот избирательный цикл — он на 11 процентных пунктов выше, чем на аналогичных выборах в 2021 году, - рассказал председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. - Такого давно не было именно на выборах депутатов. Это говорит о том, что общество консолидировалось и нашим избирателям не все равно, как они будут жить завтра, какое будущее ждет их детей».

На выборах в Государственную Думу по партийным спискам за «Единую Россию» в Самарской области отдали свои голоса 57,18% избирателей. Это - лучший показатель партии с 2011 года.

Напомним, что по итогам избирательной кампании в Госдуму 2021 года, «Единую Россию» поддержали 44,3% избирателей. В 2016 году результат «Единой России» составил 50,77%. В 2011 году уровень поддержки «Единой России» на думских выборах составлял 39,1% избирателей.

В 2026 году кандидаты от «Единой России» победили в 4 из 5 одномандатных округа Самарской области: это Александр Фетисов, Андрей Трифонов, Александр Живайкин, а также Герой России, участник СВО Денис Портнягин. Тольяттинский округ в Государственной думе вновь будет представлять депутат от партии КПРФ Леонид Калашников.

На 1728 избирательных участках в Самарской области работали более 6500 наблюдателей и 101 журналист. Все избирательные участки были оборудованы видеонаблюдением или видеофиксацией. Вся информация поступала в Центр общественного наблюдения (ЦОН): его эксперты осуществляли круглосуточное наблюдение за ходом выборов.

Ранее, подводя предварительные итоги голосования, Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан России за активное участие в избирательной кампании. По его словам, противник пытался помешать провести выборы, запугать Россию невозможно. Владимир Путин после выборов обратился к бойцам СВО: «это голосование за вас, люди верят вам, верят в победу». Президент РФ подчеркнул: нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие. Рекордная явка на выборы свидетельствует о том, что граждане поддерживают усилия власти по укреплению страны.

Как отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, «У нас курс не меняется – у нас курс Президента России. Программа развития, которую мы вместе с жителями создали, тоже не меняется. Мы с вами сейчас видим, что те, кого поддержали жители, – сильные, порядочные люди, которые существенным образом могут усилить работу законодательных органов».

Теги: В центре внимания Единая Россия Мероприятия

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