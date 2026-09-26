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Автомобиль снес остановку в Самаре

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Автомобиль снес остановку в Самаре

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, в 04:30 мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, следуя по улице Ново-Садовой, не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта «Метро Алабинская».

Во время работы на месте происшествия госавтоинспекторы заметили, что от водителя исходит резкий запах алкоголя, нарушена координация движений. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.

В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Теги: ДТП

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