Еще одно смертельное ДТП в Тольятти: один погиб, двое пострадали

Еще одно ДТП 24 сентября также произошло в Центральном районе г. Тольятти в 10:05. 69-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta , при выезде с прилегающей территории, в районе дома № 19 А по Новозаводской улице допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, под управлением 44-летнего водителя. После столкновения отечественный автомобиль наехал на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору.

На месте ДТП погиб водитель Lada Granta . Водителю иномарки назначено амбулаторное лечение, а его пассажир – 49-летний мужчина госпитализирован.